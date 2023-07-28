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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu 2. dalga kapsamında örgütün Kocaeli'deki güncel ve finansal yapılanmasına Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü ifadeleri sonrası serbest kalırken 10'u adli mercilere sevk edildi.

Ekleme: 28.07.2023 - 16:05 Güncelleme: 28.07.2023 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu 2. dalga kapsamında örgütün Kocaeli'deki güncel ve finansal yapılanmasına operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

GİZLENMEK İÇİN YEHOVA ŞAHİDİ BİLE OLDULAR

Operasyonda şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 bin 250 Dolar, 900 Euro para ile birlikte FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kendi aralarında kullanmış oldukları programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, Örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi. Şüphelilerin kendilerini gizlemek için yehova şahitlerinin kartını taşıdığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon sonrası ek gözaltı süresi alınan ve 3 gün boyunca lemleri devam eden şüphelilerden 4'ü ifadeleri sonrası serbest kalırken 10'u sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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