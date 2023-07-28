Kayıp kripto fenomeni korkunç halde bulundu! Bedenini parçalayıp bavula koymuşlar…

Geçtiğimiz hafta nehir kenarında futbol oynayan çocuklar tarafından çöp poşeti ve bavul içinde parçalanmış ceset bulundu. Tüyler ürpertici olayın detayları ortaya çıktı.Bölgede inceleme yapan polisler bavulda bir kol ve iki bacak buldu. İncelemelerin derinleştirilmesinin ardından polis nehir kenarında talihsiz adamın kafasını gövdesini ve diğer kolunu da buldu.Otopsi sonuçları ise korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Fernando Perez Algaba, üç kere vurulduktan sonra bedeni temiz bir şekilde parçalara ayrılmış. Uzmanlar detayları incelediğinde cinayetin profesyonelce işlenmiş olduğunu belirtti.Kan donduran cinayetin ardından cesedin kime ait olduğu parmak izi ve dövmelerinden tespit edildi. Şimdi ise akıllardaki soru Algaba'yı kimin neden öldürmüş olabileceği…Instagram'da 900 binden fazla takipçisi olan Algaba, servetini tamamen kendi kendine elde ettiğini söyleyerek, çocukluğundan beri çalıştığını söylemişti ancak servetinin kaynağı hiçbir zaman açıklanmamıştı. Bazı kaynaklar Algaba'nın çok büyük bir borç içinde olduğunu iddia ederken ağabeyi Rodolfo Perez Algaba açıklamalarda bulundu.Arjantin medyasına konuşan Algaba, 'Kardeşim bitcoin satarak iyi kazanmıyordu' ifadelerini kullandı. Dolandırıcılık ve borç iddialarını ise yalanladı. Algaba, kardeşinin herhangi bir organize suç grubuyla bağı olmadığını söyledi. Buenos Aires'te bir kripto para yatırım şirketi sahibi olan Perez'in ofisinde en az 25 kişinin çalıştığı da açıklandı. Polis olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, cesedin bulunduğu bavuldaki belgeleri inceleyerek bir kadının gözaltına alındığını açıkladı.