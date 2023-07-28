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Çocuklarına yük olmamak için mezarını kazmıştı: 7 yıl sonra acı haber geldi!

Kastamonulu Süleyman Yiğit, 7 yıl önce kendi mezarını kazdı. "Çocuklarıma yük olmayım. Ben öldükten sonra bir de benim mezarımla uğraşmasınlar" sözüyle Türkiye'yi duygulandıran Süleyman Yiğit, kısa süre önce rahatsızlandı. Bir süredir hastanede tedavi gören 84 yaşındaki Yiğit tüm çabalara rağmen kurtarılamadı…

Ekleme: 28.07.2023 - 14:57 Güncelleme: 28.07.2023 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Çocuklarına yük olmamak için mezarını kazmıştı: 7 yıl sonra acı haber geldi!
Kastamonu Küre'de 84 yaşındaki Süleyman Yiğit, tam 7 yıl önce kendi mezarını kazdı.

Aile kabristanındaki mezarı 5 günde kazdığını söyleyen Süleyman Yiğit, 'Ben öldükten sonra çocuklarım üzülecek ve ağlayacak. O sırada bir de benim mezarımla uğraşmasınlar. Ayrıca köylerde parayla mezar kazıyorlar. Bir de benim mezarım için çocuklarım para vermesinler. Bu yüzden ben de kendi mezarımı kazdım ve kefenimi de hazırladım' ifadesini kullandı.

Çocuklarına yük olmamak için mezarını kazmıştı: 7 yıl sonra acı haber geldi!

Öldüğünde çocuklarına yük olmak istemediğini söyleyen Yiğit, 'Ne zaman öleceğim belli değil, ancak ölmeden önce hem ölümü hatırlama hem de insanlara ölümü hatırlatmak amacıyla hayattayken mezarımı hazırladım. Bu vesileyle bizler de ölmeden mezara girmiş olduk. Bu sayede de halen hayattayken, varsa yanlışlarımızı düzeltmeli ve kendimizi ahirete hazırlamalıyız. Zaten dinimiz bunları uygun görüyor.

Çocuklarına yük olmamak için mezarını kazmıştı: 7 yıl sonra acı haber geldi!

Eski ve tarihi mezarlara bakıldığında, ölümü hatırlatmak maksadıyla özellikle cami önlerinde mezarların olduğunu görürüz. Mühim olan kabrini hazırlamak değildir. Mühim olan kabre hazırlanmaktır. Asıl olan odur. Kalbini ve kendini, amellerini kabre hazırlamak, kabri hazırlamaktan önce gelir. Ama hem kalbini, hem kabrini hem de kabre hazırlanmayı dört başı mamur götürebilmek çok özeldir ve önemli olan da budur' ifadelerini kullanmıştı' ifadelerini kullandı.

İşte sözleriyle herkese ders veren 84 yandaki Yiğit, tedavi gördüğü Çankırı'da hayata gözlerini kapadı. Yiğit'in cenazesi 29 Temmuz Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Küre'de aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Çocuklarına yük olmamak için mezarını kazmıştı: 7 yıl sonra acı haber geldi!
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