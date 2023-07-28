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2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda

Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farklarının bugün ödeneceğini belirtti

2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda
Ekleme: 28.07.2023 - 09:19 Güncelleme: 28.07.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda
Memur emeklilerinin, dul ve yetimlerinin yüzde 25 zam ile oluşan zam farkı yatırıldı.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz dönemi zam farkları bugün ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki
hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 'Aylıklarını her ay alanlara, Temmuz'da 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek.

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Mayıs-Haziran- Temmuz dönemindekilere Temmuz'da 1 aylık tutarında, Haziran-Temmuz-Ağustos dönemindekilere Temmuz ve Ağustos olmak üzere 2 aylık tutarında, Temmuz-Ağustos- Eylül dönemindekilere ise Temmuz, Ağustos ve Eylül'de olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.'

2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda

EN AZ 1.975 TL

Yüzde 25'lik Temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı.

En düşük maaşta bin 945 lira 42 kuruşluk artış yaşandı.

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak.

3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 926 lira 26 kuruşluk ödeme yapılacak.

2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye maaş farkı bugün hesaplarda


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