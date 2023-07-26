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Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

Uzmanların günlerdir uyarı yaptığı günler geldi çattı. Bugün ve yarın hava sıcaklıkları tüm yurtta 40'ları görecek. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak sıcak çarpmasına karşı uyarı yaptı.

Ekleme: 26.07.2023 - 09:14 Güncelleme: 26.07.2023 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın
İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın etkisini daha da artırarak mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor.

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gelecek 5 gün boyunca İstanbul'da havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da yarın mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde, Marmara Bölgesi'nde ise 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul için yarın 37 dereceye kadar çıkması beklenen en yüksek sıcaklığın perşembe 29, cuma 30, cumartesi 29, pazar günü ise 30 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK ETKİSİNİ ARTIRACAK

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Günseli Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasının etkisi altında olan kentte hava sıcaklığının bugün mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin İstanbul'da ilçe ilçe tahminler yaptığını dile getiren Özgül, ilçe bazında İstanbul'da beklenen en yüksek hava sıcaklığının bugün 33 ila 34 derece olduğunu, yarın ise 36 ila 39 civarına çıkabileceğini bildirdi.

Özgül, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ettiklerini belirterek, 'Yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın, yani çarşamba günü daha da etkisini artıracağını ve mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz.' dedi.

MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Perşembe gününden itibaren kuzeyden esecek rüzgarlarla birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceğini belirtildi.

Özgül, ' Çarşamba günü mevsim normalleri üzerinde hissedeceğimiz hava sıcaklıklarının perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesiyle beraber azalacağını ve mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiyesinde bulubuldu.

Özgül, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını meteorolojinin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceklerini belirtti.

İSTANBUL'DA REKOR SICAKLIK

İstanbul'da 41 dereceye kadar çıkabilir. Son derece önemli. Manisa, Aydın'da 45 dereceyi gösterecek. Sokağa çıkmayalım. İşlerimiz erteleyelim. Bu doğal afettir.

Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

Uzmanlar herkes bahçesinde, evinde otursun, sağlık açısından büyük riskler var dedi. Ayrıca dışarı çıkacak vatandaşlara çok acil işleri olsa dahi cuma gününe kadar ertlemeleri tavsiye edildi.

NEMİN 80'E ÇIKMASI BEKLENİYOR

Antalya'da perşembe günü itibarıyla hava sıcaklıkların 6 ila 8 derece arasında düşmesi ve sıcaklıkların da 35 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Şu anda nem oranı Antalya'da yüzde 10-13 bandında seyretmekte. Perşembe günü itibarıyla nem oranının da yüzde 80'e çıkması bekleniyor.
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