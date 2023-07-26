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İstanbul’da yazar kasa kağıdının içinden kokain çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda bir şüphelinin valizinde yaptıkları aramada yazar kasalarda kullanılan rulo halindeki kağıtların içine gizlenmiş 6 kilo 500 gram kokain ele geçirdi.

Ekleme: 26.07.2023 - 13:20 Güncelleme: 26.07.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da yazar kasa kağıdının içinden kokain çıktı
Gümrük Muhafaza ekiplerinden, uyuşturucu kaçakçılara geçit yok…

Kolombiya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu uçağındaki kişi, ekiplerin şüphesi üzerine takibe alındı.

Ekipler, şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı.

12 adet kağıt rulo çıktı
Tedirgin hareketleriyle şüpheleri artıran kişinin valizi x -ray tarama cihazına götürüldü.

Valizden şüpheli yoğunluklar alınması üzerine ekiplerce valize yönelik fiziki aramaya geçildi.

Aramalar sonucu şüphelinin valizinde eşyalarının arasına gizlenmiş vaziyette 3 pakette toplam 12 adet kağıt rulo olduğu görüldü.

6,5 kilo kokain ele geçirildi
Yapılan incelemelerde yazar kasa rulolarının arasına gizlenmiş halde x - ray tarama cihazında görünmesini engellemek amacıyla alüminyum ambalajlara sarılmış toz maddeler olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu, rulolara gizlenmiş maddelerin kokain olduğu belirlendi.

Valizden toplamda 6 kilo 500 gram kokain çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
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