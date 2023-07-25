Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri!
Bugün hava nasıl olacak! Meteoroloji 25 temmuz hava durumu tahminlerini yayımladı. Son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin, Rize ve Trabzon'da yağış görülecek. Hava sıcaklıkları perşembe gününe kadar artmayı sürdürecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Temmuz hava durumu tahminleri!
Bugün hava nasıl olacak? Bu soruya cevap arayan vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıklamalarını yakından takip ediyor. Bir süredir sıcak hava dalgasının etkisinde olan Türkiye, Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre birkaç gün daha çöl sıcaklarıyla boğuşmaya devam edecek. Ancak bazı bölgelerde yerel yağışlar görülecek.
25 Temmuz Salı hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar bu akşam Trabzon, Rize ve Giresun çevrelerinde, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olacak.
25 Temmuz (bugün) hava durumu tahminleri
Diğer yandan uzmanlar yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.
25 TEMMUZ PAZARTESİ (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA HAVA DURUMU
EDİRNE 21°C, 39°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 33°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 35°C Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 21°C, 28°C Az bulutlu ve açık
EGE HAVA DURUMU
A.KARAHİSAR 14°C, 31°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 38°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 38°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ HAVA DURUMU
ADANA 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 41°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 33°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 27°C, 35°C Az bulutlu ve açık
Hava durumu tahminleri
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
ANKARA 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 32°C Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 12°C, 30°C Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 30°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
BOLU 12°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 10°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
RİZE 21°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 29°C Parçalı bulutlu
TRABZON 24°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Temmuz hava durumu
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
AĞRI 14°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 12°C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 26°C, 40°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 27°C, 37°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 40°C Az bulutlu ve açık