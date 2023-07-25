Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz hava durumu tahminleri!

Bugün hava nasıl olacak? Bu soruya cevap arayan vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıklamalarını yakından takip ediyor. Bir süredir sıcak hava dalgasının etkisinde olan Türkiye, Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmelerine göre birkaç gün daha çöl sıcaklarıyla boğuşmaya devam edecek. Ancak bazı bölgelerde yerel yağışlar görülecek.25 Temmuz Salı hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar bu akşam Trabzon, Rize ve Giresun çevrelerinde, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olacak.25 Temmuz (bugün) hava durumu tahminleriDiğer yandan uzmanlar yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.MARMARA HAVA DURUMUEDİRNE 21°C, 39°C Az bulutlu ve açıkİSTANBUL 21°C, 33°C Az bulutlu ve açıkKOCAELİ 20°C, 35°C Az bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ 21°C, 28°C Az bulutlu ve açıkEGE HAVA DURUMUA.KARAHİSAR 14°C, 31°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ 20°C, 38°C Az bulutlu ve açıkİZMİR 23°C, 38°C Az bulutlu ve açıkMUĞLA 22°C, 36°C Az bulutlu ve açıkAKDENİZ HAVA DURUMUADANA 25°C, 40°C Az bulutlu ve açıkANTALYA 23°C, 41°C Az bulutlu ve açıkISPARTA 19°C, 33°C Az bulutlu ve açıkMERSİN 27°C, 35°C Az bulutlu ve açıkHava durumu tahminleriİÇ ANADOLU HAVA DURUMUANKARA 16°C, 32°C Az bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 14°C, 32°C Az bulutlu ve açıkKAYSERİ 12°C, 30°C Az bulutlu ve açıkKONYA 19°C, 30°C Az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZ HAVA DURUMUBOLU 12°C, 30°C Parçalı ve az bulutluKASTAMONU 10°C, 30°C Parçalı ve az bulutluSİNOP 21°C, 29°C Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMURİZE 21°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 20°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 15°C, 29°C Parçalı bulutluTRABZON 24°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı25 Temmuz hava durumuDOĞU ANADOLU HAVA DURUMUAĞRI 14°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 12°C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açıkVAN 16°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMUDİYARBAKIR 26°C, 40°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 24°C, 38°C Az bulutlu ve açıkMARDİN 27°C, 37°C Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA 29°C, 40°C Az bulutlu ve açık