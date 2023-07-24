Sıcak hava dalgası etkili olacak! Meteoroloji duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Temmuz hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Peki, sıcak hava ne zamana kadar devam edecek? Hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu değerlendirmeleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre sıcaklıkların ülke genelinde 2 - 4 derece artması bekleniyor. Öte yandan AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtilmişti. İç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 25°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 27°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 33°C
Az bulutlu
KASTAMONU 13°C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 32°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
RİZE 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 12°C, 32°C
Az bulutlu
ERZURUM 10°C, 28°C
Az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık