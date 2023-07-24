Sıcak hava dalgası etkili olacak! Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre sıcaklıkların ülke genelinde 2 - 4 derece artması bekleniyor. Öte yandan AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtilmişti. İç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 25°C, 42°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 25°C, 35°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 25°C, 38°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ 27°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 17°C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 25°C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 26°C, 38°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 23°C, 40°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 23°C, 40°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 27°C, 43°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 26°C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 19°C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 17°C, 37°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ 14°C, 32°CAz bulutlu ve açıkKONYA 21°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 17°C, 33°CAz bulutluKASTAMONU 13°C, 34°CAz bulutluSİNOP 23°C, 29°CAz bulutluZONGULDAK 21°C, 32°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyorRİZE 20°C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 19°C, 30°CParçalı ve az bulutluTOKAT 14°C, 32°CParçalı ve az bulutluTRABZON 22°C, 28°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI 12°C, 32°CAz bulutluERZURUM 10°C, 28°CAz bulutluMALATYA 19°C, 36°CAz bulutluVAN 13°C, 29°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 23°C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 25°C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 28°C, 42°CAz bulutlu ve açık