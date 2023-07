Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Masterchef'te son dakika gelişmesi. Masterchef All Star'da yeni sezon dolu dizgin gidiyor. Ekrana gelen son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Masterchef'in son bölümünde bir isim yarışmaya veda etti. İşte tüm detaylar...

Masterchef'in son bölümünde eleme adayı olan yarışmacılar keçi sütü ve isot salçasıyla yaratıcı yemekler yapmaya çalıştı.Eleme adayları olan Büşra, Burcu, Eda, Gamze, Çağatay, Ayaz ve Mert ikinci tura kalmamak için kıyasıya mücadele ettiler. İkinci tura kalmayarak Masterchef'in üçüncü haftasına geçen isimler belli oldu.İlk turdan üçüncü haftaya geçen isimleri şefler açıkladı. O isimlerdeki ilki Eda oldu.Eda isottan tatlı yaptığı için Mehmet Şef şapka çıkardı. Masterchef'in üçüncü haftasına kalan diğer isimler şöyle oldu;Mert, Büşra. Gamze, Burcu, Ayaz ve Çağatay ikinci elemeye kaldı.İkinci tura kalan yarışmacılar Danilo Şefin 'Çıtırlık' tabağını yapmaya çalıştılar.Danilo Şefin tabağı için yarışmacılara 40 dakika verildi.Danilo Şefin tabağını en iyi yapan isim Ayaz oldu. Gecenin ikinci en başarılı tabağını Çağatay yaptı.Danilo Şefin vermiş olduğu tabağı daha başarısız yaparak Masterchef All Star'a veda eden yarışmacı Burcu oldu. Mehmef Şef, "Açık konuşmak gerekirse senin yeteneğini biliyoruz. Ama sen zaten bizi gerek yurt dışında gerek yurt içinde gururlandıran yarışmacısın. Ama üzüldük, All Star bizi şaşırtmaya devam ediyor. " dedi.Danilo Şef, "Hala şoktayım açıkçası. Çok üzgünüm senin yeteneğini herkes biliyor zaten. " ifadelerini kullandı.Burcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Gece 40 derece ateşle buraya geldim. Ama elimden gelen her şeyi yaptım. Vazgeçmedim sonuna kadar bir tabak çıkarttım. Gerçek Burcu aslında bu. Sakin, ılımlı. Diğer senelerdeki Burcu ben değildim. Yoluma devam ediyorum.Öte yandan Masterchef'e yedeklerden katılan diğer yarışmacı Azize oldu.