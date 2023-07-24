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Küçükçekmece'de arızalanan metrobüs paniğe sebep oldu

İstanbul'da durakta arıza yapan metrobüsten bir anda çıkan dumanların ardından vatandaşların panikle kaçmaya çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de arızalanan metrobüs paniğe sebep oldu
Ekleme: 24.07.2023 - 09:30 Güncelleme: 24.07.2023 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Küçükçekmece'de arızalanan metrobüs paniğe sebep oldu
İstanbullunun ulaşım sıkıntısı devam ediyor...

Bir yerden bir yere gitmenin saatleri aldığı kentte toplu ulaşım araçları vatandaşı canından bezdirdi.

Sürekli arızalanan, bozulanan ve yanan otobüsler İstanbullunun çilesi oldu.

Yaşanan olaylara çözüm bulunmazken her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Her gün kilitlenen trafik, arızalanan İETT otobüsleri, metrobüsler özellikle işe gidenlerin ve öğrencilerin çilesi olmuş durumda.

Vatandaş metrobüsten kaçtı
Son olarak dün akşam saatlerinde yaşanan bir olay vatandaşı paniğe sürükledi.

Küçükçekmece'de Beşyol Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arıza yaptı.

Metrobüsden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar panikle durağı terk etmeye başladı.

O anlar kaydedildi
Yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, vatandaşların panik halinde duraktan kaçtığı görülüyor.
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