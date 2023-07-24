Kandıra'da 2 plaj dışında denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından ilçedeki Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda bugün denize girmenin yasaklandığı duyuruldu. Duyuruda, 'Olumsuz Hava/deniz şartları sebebiyle bugün Kandıra ilçemizde bulunan Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plaj, sahil ve koylarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur' denildi.