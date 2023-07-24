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Beyaz Gazete
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 18 bin 711 araç hasar aldı

Asrın felaketi olarak isimledirilen 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentte ev ve iş yerlerinin yanı sıra 18 bin 711 araçta hasar oluştuğu belirlendi.

Ekleme: 24.07.2023 - 12:01 Güncelleme: 24.07.2023 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerden büyük hasar alan kentlerden biri de Hatay oldu.

Depremin yaşandığı kentte enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenliği sağlanan otoparklarda muhafaza ediliyor.

Araçlar, ekiplerin plaka, şasi numarası ve ruhsatlardaki incelemesinin ardından belirlenen sahiplerine tutanak karşılığında teslim ediliyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin ardından kentte 18 bin 711 aracın hasar gördüğünü ifade etti.

"Büyük çapta maddi zarara da sebep olmuştur"
Masatlı, kentin 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadığını söyledi.

Araçlar için yürütülen hasar tespit işlemlerine değinen Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

Deprem felaketi binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı gibi büyük çapta maddi zarara da sebep olmuştur. Bu zararların önemli bir kısmının ise vatandaşlarımızın araçlarında meydana geldiğini görmekteyiz. Yapılan son tespitlere göre ilimiz genelinde 18 bin 711 aracın hasar gördüğü belirlendi.

"Yaraları hızla sarmak için çalışmalarını sürdürecektir"
Masatlı, Hatay'ı yeniden "ayağa kaldırmak" için çalışmaların devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm kurumlarıyla medeniyetler şehri Hatay'ımızda yaraları hızla sarmak için çalışmalarını sürdürecektir. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Allah'tan böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını niyaz ediyoruz.

"Araçları en ince ayrıntısına kadar takip ediyor"
Otoparka gelen vatandaşlardan Mehmet Taze ise depremler nedeniyle sanayideki iş yerinde 6 aracının zarar gördüğünü anlattı.

Araçların güvenliğini sağlayan ekiplere teşekkür eden Taze, şunları söyledi:

Hasar gören araçlarımıza emniyet personelimiz gözü gibi baktı. Araçları en ince ayrıntısına kadar takip ediyor, sonrasında da mal sahiplerine teslim ediyorlar. Çok şükür canımıza bir şey olmadı.
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