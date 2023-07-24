Bakan Yumaklı: Üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerini ilgilendirecek açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "734 milyon 146 bin TL’lik pancar bakım avans ödemesini, üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz" dedi.