Bakan Yumaklı: Üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerini ilgilendirecek açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "734 milyon 146 bin TL’lik pancar bakım avans ödemesini, üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "734 milyon 146 bin TL'lik pancar bakım avans ödemesini, üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.