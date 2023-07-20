Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor

Dış politikada bölgemizde sorunları çözümü için yapıcı diplomasi sürüyor.Özellikle Filistin ve İsrail arasındaki sorunun çözümü için Türkiye senelerdir büyük mücadele veriyor.Bu çerçevede Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi daveti üzerine 25 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek.Abbas, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıp ağırlanacak.Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arp Emrliklerini kapsayan 3 günlük gezisinin ardından KKTC'ye geçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin ziyarete ve gündeme ilişkin sorularını cevapladı.Gazetecilerin 'Körfez ziyaretinin Filistin ve Suriye meselesine katkısı ne olacak' şeklindeki sorusu üzerine, 'Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 25 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek. Konuyu karşılıklı istişare edeceğiz inşallah.' cevabını verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaklaşık bir ay önce telefonda görüşmüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini vurgulamıştı.