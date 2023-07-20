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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? 'Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…'

NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesi sonrası iki ülke arasında 'olumlu' atmosfer sürerken Yunan basını bu Başkan Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretini gündemine taşıdı. Erdoğan'ın gündemindeki konulara dikkat çeken Yunan basını o meseleye dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? 'Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…'
Ekleme: 20.07.2023 - 11:48 Güncelleme: 20.07.2023 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? 'Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…'
Yunanistan'da yeni gündem Erdoğan'ın Körfez turu sonrası yeni durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti... Vilnius'taki zirve sonrası olumlu atmosferin sürmesi beklenirken Başkan Erdoğan'ın KKTC konusunda alacağı kararın önemine dikkat çektiler…

Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? 'Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…'

Türkiye Kıbrıs meselesinin çözümü için iki devletli modelden yana olduğunu açık açık söyledi. Ancak Yunanistan hala federal devlet meselesinde ısrarını sürdürüyor.

Vilnius'taki zirve sonrası olumlu atmosfer sürerken iki ülke arasındaki ilk sınavın Kıbrıs konusunda olacağını iddia eden Yunan Kathimerini, ihtilafların çözülmesi konusunda genel bir yol haritası üzerinde hareket edilmesi üzerinde karar verildiğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? 'Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…'

Kıbrıs sorununun ise bu süreci karmaşık hale getirdiğini yazan gazete, Ankara'nın iki devletli çözüm konusunda daha dinamik bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Türkiye ve KKTC arasında denizaltı elektrik bağlantısı için anlaşma yapıldığı hatırlatılan haberde, Başkan Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde neler konuşulacağını da gündemine getirdi.

Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? 'Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…'

İki liderin Doğu Akdeniz başta olmak üzere Kıbrıs davasında görüş alışverişi yapacaklarını yazan gazete, Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda alacağı tavrın çok önemli olduğunu belirtti.

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Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? 'Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…'
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