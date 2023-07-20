Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyareti Yunanistan'ın gündeminde: Ne konuşacaklar? 'Erdoğan’ın alacağı karar çok önemli…'

Yunanistan'da yeni gündem Erdoğan'ın Körfez turu sonrası yeni durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti... Vilnius'taki zirve sonrası olumlu atmosferin sürmesi beklenirken Başkan Erdoğan'ın KKTC konusunda alacağı kararın önemine dikkat çektiler…Türkiye Kıbrıs meselesinin çözümü için iki devletli modelden yana olduğunu açık açık söyledi. Ancak Yunanistan hala federal devlet meselesinde ısrarını sürdürüyor.Vilnius'taki zirve sonrası olumlu atmosfer sürerken iki ülke arasındaki ilk sınavın Kıbrıs konusunda olacağını iddia eden Yunan Kathimerini, ihtilafların çözülmesi konusunda genel bir yol haritası üzerinde hareket edilmesi üzerinde karar verildiğini belirtti.Kıbrıs sorununun ise bu süreci karmaşık hale getirdiğini yazan gazete, Ankara'nın iki devletli çözüm konusunda daha dinamik bir şekilde ilerlediğini belirtti.Türkiye ve KKTC arasında denizaltı elektrik bağlantısı için anlaşma yapıldığı hatırlatılan haberde, Başkan Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinde neler konuşulacağını da gündemine getirdi.İki liderin Doğu Akdeniz başta olmak üzere Kıbrıs davasında görüş alışverişi yapacaklarını yazan gazete, Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda alacağı tavrın çok önemli olduğunu belirtti.