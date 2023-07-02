Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Burdur'da bulunan Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki kız çocuğu bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından bulunan çocuğun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.Denizli'den ailesiyle Salda Gölü Tabiat Parkı'na gelen İlayda Nur Kılıç, kardeşiyle girişin yasak olduğu yerden göle girdi.Kıyıdan uzaklaşan Kılıç, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla göl kenarına 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir süre gölde botla aranan Kılıç, bulunamayınca bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polis arama kurtarma ekibi sevk edildi.Dalgıç polisler tarafından bulunan çocuk, sağlık ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kılıç, hastanede yaşamını yitirdi.