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NASA ile iş birliği! Türkiye uzayda da söz sahibi olacak

NASA tarafından 11 yıldır düzenlenen Space Apps Challenge-Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması’nın bu seneki paydaşlarından biri de Türkiye Uzay Ajansı (TUA) oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

NASA ile iş birliği! Türkiye uzayda da söz sahibi olacak
Ekleme: 2.07.2023 - 12:56 Güncelleme: 2.07.2023 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
NASA ile iş birliği! Türkiye uzayda da söz sahibi olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nda iddialı hedefleri olan bir ülkeyiz. Uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız" dedi.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na vurgu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 30 binin üstünde yarışmacının yer aldığı bu büyük organizasyonun yeni paydaşlarından birinin Türkiye Uzay Ajansı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer almak adına dünyanın her yerinde varlığını göstereceğine vurgu yapan Kacır, "Her yıl yarışmaya katılan binlerce ekip, dünyada ve uzayda karşılaşılan zorlukları çözme konusunda iş birliği ve potansiyel gösteren projelerini sunuyor. En yenilikçi ve etkili projeler arasından kazananları belirlemek için birden fazla değerlendirme yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Bu yıl, yarışma özelinde Türkiye Uzay Ajansı aracılığıyla NASA ile iş birliğine gittiklerini anlatan Kacır, "Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken, diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nda iddialı hedefleri olan bir ülkeyiz. Uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız" ifadelerini kullandı.

NASA tarafından 11 yıldır düzenlenen Space Apps Challenge-Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nın bu seneki paydaşlarından biri de Türkiye Uzay Ajansı (TUA) oldu. Dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara açık kaynaklı çözümler üretmek, ortaklaşa problem çözmeyi amaçlayan etkinlikte TUA'nın yanı sıra ESA, JAXA, CSA, ASA, SANSA gibi önemli uzay ajansları da yer alıyor.

NASA SPACE APPS CHALLENGE NASIL İŞLİYOR?

NASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathondur. Kodlayıcılar, bilim insanları, tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, yapımcılar, teknoloji uzmanları ve meraklı olan herkes, dünyada ve uzayda karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak için bir araya geliyor.

Space Apps Challenge, eleştirel düşünceye ilham vererek Dünya ve uzay bilimine ve keşiflerine olan ilgiyi arttırmayı ve gelecek nesil bilim insanlarının, teknoloji uzmanlarının, tasarımcıların ve mühendislerin büyümesini ve çeşitliliğini teşvik ediyor.
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