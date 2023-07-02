Islahiye depremzedeler güvenli konutlar için gün sayıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesinde kalıcı konutlar için yaptığı çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki. "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama kat ettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.Islahiye ilçesinde yapılan konutlar hakkında son görüntülerin yer aldığı bir video paylaşan Bakan Özhaseki'nin sosyal medya hesabında yer alan videoda konuşan TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir, "399 konutun yer aldığı 17 blokluk projemizde 11 bloğun kaba inşaatını tamamladık. Bloklarımız yatay mimariye uygun olacak şekilde tasarlandı. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor. Hedefimiz tabii ki vatandaşlarımızın güvenle, huzurla, mutlulukla yaşayabileceği bir yaşam olanı oluşturmak. Burada yaşam alanı oluşturacağız. Konutlarımızı bir an önce tamamlamak için de tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.