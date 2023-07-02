  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Islahiye depremzedeler güvenli konutlar için gün sayıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Gaziantep’in Islahiye ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan konutların kaba inşaatları tamamlanmak üzere 17 bloktan oluşan 399 konutlu projenin 11 bloğunun kaba inşaatı bitti.

Ekleme: 2.07.2023 - 12:52 Güncelleme: 2.07.2023 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
Islahiye depremzedeler güvenli konutlar için gün sayıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesinde kalıcı konutlar için yaptığı çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki. "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama kat ettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

Islahiye ilçesinde yapılan konutlar hakkında son görüntülerin yer aldığı bir video paylaşan Bakan Özhaseki'nin sosyal medya hesabında yer alan videoda konuşan TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir, "399 konutun yer aldığı 17 blokluk projemizde 11 bloğun kaba inşaatını tamamladık. Bloklarımız yatay mimariye uygun olacak şekilde tasarlandı. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor. Hedefimiz tabii ki vatandaşlarımızın güvenle, huzurla, mutlulukla yaşayabileceği bir yaşam olanı oluşturmak. Burada yaşam alanı oluşturacağız. Konutlarımızı bir an önce tamamlamak için de tüm gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.
Sıcak diplomatik yaz: Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşım
NASA ile iş birliği! Türkiye uzayda da söz sahibi olacak
Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Mustafa Varank'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki: Kinlerinden 'deep' hasta oldular
Fransa'daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris'te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu
Wagner'in isyanının ardından Putin'den kritik hamle: Asker maaşlarına zam yaptı
Rize-Artvin Havalimanı'na yurt dışından turizm amaçlı ilk sefer gerçekleşti
Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Osmangazi Köprüsü 7 yaşında! Kurban Bayramı'nda yeni rekor kırıldı
Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
Yunan gazeteden skandal iddia! ABD heyetini işaret ettiler: Türkiye’de boğazların isimleri değiştirilsin!
CHP heyetinden bebek katili Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a destek ziyareti! 'Yarın da gideceğiz'
Tanju Özcan değişim ve adalet yürüyüşünü pazartesi günü başlatıyor: Kılıçdaroğlu’na başkaldırıyorum
Yunan basınının gözü Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde! Çaresiz kalan Yunanistan’da gündem Türkiye
CHP ve İYİ Parti’den ayrılan isimler hakkında şok iddia: Yeni parti kuracaklar…
İBB'den 'Hamidiye Su' markasının isminin değiştirilmesi ile ilgili komik açıklama! Vatandaştan tepki yağıyor
CHP'de 'değişim' krizi büyüyor! İmamoğlu'na bir gönderme daha: Genel Başkanı yıpratıyorsunuz
2 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

2 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Twitter çöktü mü? 'Kullanım limiti aşıldı' ne demek?

Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...

Sıfır araç satın aldı: Hayatının şokunu yaşadı! 20 aydır...

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Sular çekilince kayboluyor: Görsel şölen başladı ziyaretçi akınına uğruyor

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!