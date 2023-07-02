Fransa'daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris'te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestolar gün geçtikçe daha da alevleniyor. Eyleme katılanların lüks mağazalara zarar vermesi ve yağmacılık yapmasının ardından güvenlik ekipleri önlemlerini artırdı. Başkent Paris'te yağma ve talanları önlemek amacıyla lüks mağazaların önüne polis araçları konuşlandı. Protestolarda, şu ana kadar 2 bine yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı. İşte Fransa'daki protestolardaki son durum ve detayları...

Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'da 17 yaşındaki sürücü Nael M'nin öldürülmesi ile başlayan ve ülke genelinde olaylı protestolara dönüşen eylemler bugün de devam etti. Özellikle akşam saatlerinde artan olaylar nedeniyle polis ve jandarma ekipleri sokaklarda görev aldı. Eylemlerin önüne geçilemezken, Paris başta olmak üzere birçok kentte yağmacılık krizi patlak verdi. İşte Fransa'da yaşanan kaosa ilişkin detaylar...Fransız polisi, gece yoğunlaşması beklenen protestoları kontrol altına almak için başkent dahil ülkedeki birçok kentte güvenlik önlemlerini artırdı.Paris'in turistik caddesi Şanzelize'de, lüks iş yerlerinin önüne polis araçları yerleştirilirken polis, caddede şüpheli gördüğü kişileri kimlik kontrolünden geçirerek üst araması yaptı.Diğer yandan şiddet olaylarının üslerinden biri haline gelen Marsilya'da polis, gösteri için toplanan kalabalığa sert müdahalede bulundu.Kolluk kuvvetleri göstericilere yer yer göz yaşartıcı gaz sıkarken, güvenlik amacıyla kentte iki zırhlı araç devriye geziyor.Nanterre kentinde, 27 Haziran'da 17 yaşındaki sürücü Nael M, polis tarafından durdurulan aracında vurularak öldürülmüş, olaya ilişkin görüntüler ülke genelinde infiale yol açmıştı.Fransa'daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris'te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini bulduNael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.Ülkenin birçok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2 bine yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları patlak verdi.Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'da araç içindeyken polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden ve ölümü ülkede olaylı protestolara yol açan Nael M. isimli genç defnedildi.Cenaze törenine ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.Ölümü polis şiddetine tepki olarak ülkede 5 gündür devam eden olaylı protestolara yol açan gencin cenaze merasimi basına kapalı olarak gerçekleşti.Cenaze namazı ve merasimi yoğun güvenlik önlemleri altında geçerken zırhlı araçlar da yakın mesafeye konuşlandırıldı.