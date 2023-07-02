2 Temmuz 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İşte bölge bölge hava durumu...MARMARAParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 34°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlıİSTANBUL 29°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 33°CParçalı ve az bulutluTEKİRDAĞ 27°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 30°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 35°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 33°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 29°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 31°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 31°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 33°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA 34°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 29°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 30°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 27°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 27°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT 30°CParçalı ve az bulutluTRABZON 28°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI 27°CParçalı ve az bulutluERZURUM 26°CParçalı ve az bulutluMALATYA 33°CAz bulutlu ve açıkVAN 26°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 36°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 38°CAz bulutlu ve açık