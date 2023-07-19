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Şanlıurfa'da ormanı yakan zanlı tutuklandı

Orman yangınına neden olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. Yangında 6,8 hektar alanın zarar gördüğü, sonbaharda bu bölgenin yeniden ağaçlandırılacağı belirtildi.

Ekleme: 19.07.2023 - 09:24 Güncelleme: 19.07.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da ormanı yakan zanlı tutuklandıHava sıcaklıklarının iyiden iyiye arttığı şu günlerde, sık sık orman yangınları çıkıyor.

Doğal afet kaynaklı olmayan ve istenilerek çıkarılan yangınlar ise daha da can sıkıyor.

Dün Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü önündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kasten çıkarılan yangın, 2 saatte söndürüldü
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kasten çıkarılan yangına ilk dakikalardan itibaren müdahale edildiği belirtildi.

"Zayiat oluşmadan kontrol altına alındı"
Açıklamada, “Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü civarında kötü niyetli şahıslarca kasten çıkarılan küçük çaplı yangını, 7/24 zaman esaslı görev yapan yangın ilk müdahale ekiplerimiz ve tüm kurum personelleri ilk anda müdahale ederek herhangi bir zayiat oluşmadan çok kısa sürede kontrol altına almıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Tespit edildi
Müdürlük, aynı zamanda ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin geniş çaplı inceleme de başlattı.

Bu kapsamda incelemenin sürdüğünü belirten Orman Bölge Müdürlüğü, ağaçlık alanı yakmaya çalışan zanlının tespit edildiğini bildirdi.

Zanlının tutuklandığının duyurulduğu açıklamada şöyle denildi:

Tutuklandı
Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ormanlık alan içerisine gelerek, ağaçlık alanı yakmaya çalışan H.D. tespit edilmiş, savcılık nezdinde girişimler yapılmış olup, ilgili şahıs gözaltına alınarak tutuklamaya sevk edilmiş, devamında tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Süreç tarafımızca titizlikle incelenip takibine devam edilecektir. Yangında 6,8 hektar alanın zarar gördü, sonbaharda yangından etkilenen alan yeniden ağaçlandırılacaktır.
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