Manisa'da makilik yangını! 5 dönüm alan zarar gördü

Alaşehir'in Badınca Mahallesi'ndeki bir mermer ocağının yakınındaki makilik alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı. Bölgeye, 1 söndürme helikopteri, Alaşehir Orman İşletme Şefliği'ne ait 6 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Alaşehir Belediyesi Fen İşleri sevk edildi.Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü.Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.