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Beyaz Gazete
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Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı

Koltuk kavgasının kızıştığı CHP'de bir yandan da yerel seçimlere yönelik yeni stratejiler değerlendiriliyor. 2019 seçimlerinde, HDP ve İYİ Parti'nin açık desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanan CHP, 2024 seçimlerinde de 2 partiyi kendi cephesinde birleştirmenin hesaplarını yapıyor. Partiye yakın kaynaklar, CHP kurmaylarının bu konuda yeni bir yol haritası üzerine kafa yorduğunu ve bu birlikteliğin şart olduğu konusunda kanaat oluştuğunu bildirdi.

Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı
Ekleme: 19.07.2023 - 09:12 Güncelleme: 19.07.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı
31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 8 ay kala CHP'de hesaplar bir türlü tutmuyor.

İstanbul ve Ankara gibi kritik şehirlerde seçime tek başına girmesi halinde kazanması mümkün gözükmeyen CHP, bir kez daha İYİ Parti ve HDP'nin desteğine muhtaç oldu.

Bu kapsamda ilk adım İYİ Parti'ye atıldı. 3-6 Mart krizinde, fondaş medya aracılığıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı linç operasyonunu devreye sokmuştu.

Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek bir kez daha yerel seçim pazarlığını başlattı.

Buna karşın İYİ Parti kanadının, 2019'a kıyasla daha ağır taleplerle görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.

Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı

HEDEF: CHP-HDP-İYİ PARTİ İTTİFAKI

Madalyonun diğer yüzünde yer alan HDP'ye ilişkin CHP'de farklı senaryolar masaya yatırılıyor.

İddiaya göre, HDP ile hangi konularda uzlaşılabileceği, ortaklığın gizli mi yoksa açık şekilde mi olacağı, İYİ Parti ile bu sürecin nasıl yürütüleceği gibi kritik başlıklar MYK üyeleri tarafından ele alınıyor.

'CHP-HDP-İYİ Parti' oluşumu ile yeniden İstanbul ve Ankara'da yarışmak isteyen CHP kanadında en büyük endişenin 'İYİ Parti'nin muhtemel tepkisi' olduğu öne sürülüyor.

Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı

'ARKA KAPI PAZARLIĞI BAŞLADI' İDDİASI

14-28 Mayıs seçimlerinde hem Kandil hem de Kandil güdümündeki HDP tarafından destek yağmuruna tutulan Kılıçdaroğlu, mitinglerinde 'PKK' dahi diyememiş ve terörle mücadele sözü vermekten kaçınmıştı.

Her seçimde HDP'den destek istemeyi gelenek haline getiren Kılıçdaroğlu'na rağmen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 'Her ilde kendi adayımızı çıkaracağız' ifadelerini kullanmıştı.

Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı

Ancak bu sözlerin aksine CHP'li bazı siyasilerin, kişisel dostluklarının bulunduğu HDP'li vekiller aracılığıyla yerel seçimlere yönelik uzun süredir arka kapı pazarlığında olduğu iddia edildi.



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Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı
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