Herkes boğuldu sandı: Gerçek saatler sonra ortaya çıktı!

Film gibi olayın adresi Bursa'ydı.İnegöl İlçesi'ndeki İznik Göllüce Mahallesi'ne hafta sonunu değerlendirmek için giden 73 yaşındaki Mustafa Hüseyinoğlu, yüzmek için göle girdi.Gölde yaklaşık 4 saat kalan yaşlı adamdan ses çıkmayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi.Olay yerine çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.Fakat yaşlı adam, arama ekipleri kendisini ararken gölden yüzerek çıktı. Hüseyinoğlu, 'Suda biraz zorluk yaşadım. Ama yüzmek bana keyif veriyor. Sonra biraz ileriden çıkıp geldim' dedi.