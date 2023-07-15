Otomobille motosiklet çapıştı! 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 14.45 sıralarında, Uzunköprü ilçesi Keşan-Uzunköprü kara yolu Karapınar köyü kavşağında meydana geldi.Uzunköprü'den Keşan yönüne giden Nevzat Altın, yönetimindeki 16 AEF 351 plakalı otomobille Karapınar köyü kavşağına geldiği sırada, aynı yönde giden ve kimliği belirlenemeyen kasksız ve koruyucu kıyafetsiz sürücünün kullandığı plakasız motosikletle, aniden şerit değiştirmesi sonucu, çarpıştı.Kazada, araçların sürücüleri ile otomobildeki Nebahat Altın yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.Durumu ağır olan ve üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosikletlinin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için hastane morguna konuldu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.