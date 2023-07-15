Nevşehir'de DEAŞ Operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Uzun süren fiziki ve teknik takip sonucu Nevşehir merkezli Manisa, Niğde, Konya, Gaziantep ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yapıldı.DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik Nevşehir Merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklanarak ceza evine gönderildi. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.