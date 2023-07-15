Nevşehir'de DEAŞ Operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
Uzun süren fiziki ve teknik takip sonucu Nevşehir merkezli Manisa, Niğde, Konya, Gaziantep ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik Nevşehir Merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklanarak ceza evine gönderildi. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.