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Kayseri'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 yaralı

Bünyan ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Ekleme: 15.07.2023 - 18:24 Güncelleme: 15.07.2023 - 18:25 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 yaralıKayseri - Malatya Karayolu Akmescit mevkiinde 38 E 0907 plakalı kamyon ile 38 H 3926 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazanın etkisiyle uçuruma yuvarlanan minibüs devrilirken, olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

12 kişi yaralandı

Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, feci kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 12 yaralı
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