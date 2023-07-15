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Aliyev'den 15 Temmuz mektubu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Ekleme: 15.07.2023 - 15:32 Güncelleme: 15.07.2023 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
Aliyev'den 15 Temmuz mektubu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev mektubunda, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirtti.

15 Temmuz'da yapılan hain planın Türkiye tarihinin zor sınavlarından biri olduğunu belirten Aliyev, bu sınavdan alnı ve yüzü açık olarak çıkan Türk halkı iradesinin yılmazlığını, kararlılığını, devlete ve demokrasiye bağlılığını bir kez daha tüm dünyaya açıkça gösterdiğini kaydetti.

Aliyev, o zor günde omuz omuza duran Türk milleti ve devletinin azmi sayesinde, şehitlerin kanları ve canları pahasına elde edilen zafer, Türk halkının vatan sevgisini, eşsiz mücadele ruhunu ve yenilmezliğini teyit ettiğini belirterek, 'Dayanışma ve milli birliğin sembolü olan 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Türk devlet tarihinde büyük bir onur günü olarak kalacaktır' ifadelerini kullandı.

Gerçek kahramanlık destanının yazıldığı o gün kardeş Türk halkının Erdoğan'ın çağrısına hemen yanıt vererek hain planı engellediğini ve Türkiye'yi büyük faciadan kurtardığını belirten Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Azerbaycan halkı ve devleti ilk anlardan itibaren bu mücadelede kardeş Türkiye devleti ve halkının yanında yer almış, ülkenin anayasal yapısına ve meşru iktidarına saldıran hainleri kati şekilde kınamıştır. Bu olaylardan güçlenerek çıkan Türk milletinin zaferini zaferimiz, sevincini sevincimiz, hüznünü hüznümüz gibi paylaştık ve tek millet, iki devlet olduğumuzu bir kez daha net bir şekilde kanıtladık.

En büyük varlığımız olan sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini, birlik ve dayanışmamızı korumak ve gelecek nesillere armağan etmek, stratejik ittifakımızı her yönüyle geliştirmek ve pekiştirmek adına ortak çabalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdüreceğimize eminim.'
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