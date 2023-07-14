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Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz mesajı: FETÖ’yle mücadele en önemli önceliğimizdir

15 Temmuz dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj gönderen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ'yle mücadele mesajı verdi. Altun, "FETÖ’yle mücadele en önemli önceliğimizdir" vurgusu yaptı.

Ekleme: 14.07.2023 - 17:00 Güncelleme: 14.07.2023 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz mesajı: FETÖ’yle mücadele en önemli önceliğimizdir
7 yıl önce devlet kurumlarında yapılanan FETÖ'cü teröristler, 15 Temmuz gecesi hain darbe planlarını uygulamaya koydu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından darbe yapılmaya çalışıldı.

Darbe girişimine karşı Türk Halkı, demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara döküldü.

Vatandaş millet iradesine sahip çıktı
15 Temmuz darbe girişimi, Türk halkının cumhuriyet ve demokrasinin yanında yer alması ve gösterdiği cesur direniş sonucu başarısızlıkla sonuçlandı.

Her yıl ise bu anlamlı gün için çeşitli etkinliklerle ve anmalar düzenleniyor.

Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı verdi.

'Kahramanlar vatana gözünü dikenlere alanları dar etmiştir'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında şunları kaydetti:

15 Temmuz kutlu bir direniştir. Çelikleşmiş millet iradesinin bütün ihtişamıyla terörizmin karşısına set çektiği gündür. Milletin çıplak elleriyle darbeler parantezini kapattığı, tuzakları bozduğu, teröristlere geçit vermediği, cesareti ve inancıyla hain planları boşa çıkarttığı kahramanlık destanıdır.

Coşkun bir ırmak gibi, iradesinin önüne örülmüş bentleri yerle bir eden 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' 15 Temmuz'da tankların, topların karşısında yeni bir direniş, özgürlük ve bağımsızlık manifestosu yazmıştır. Karanlık geceyi aydınlığa kavuşturana kadar, tek akıl, tek yürek, tek bilek olup vatana gözünü dikenlere alanları dar etmiştir.

'15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır'
Direniş ve diriliş gecesinde şehitlerimiz, gazilerimiz bize özgür bir geleceği emanet ettiler, Türkiye Yüzyılı'nın önünü açtılar, ihaneti de sadakati de asla unutmayacağımız bir miras bıraktılar.

15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır. Milletimiz de vatanımızın sahibidir. Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını aydınlatan çağrısı, duruşu ile milletimizin basireti ve şanlı direnişiyle 15Temmuz'da yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız.

'FETÖ'yle mücadele en önemli önceliğimizdir'
Bu ülkenin geleceğine göz koyanları affetmeyeceğiz, affettirmeyeceğiz. Herkes bilsin, herkes duysun ki; FETÖ'yle mücadele en önemli önceliğimizdir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek. İnsanüstü bir gayret ve bütüncül bir anlayışla mücadelemizi, terörü kaynağından yok etme, terör örgütlerini faaliyet yürüttüğü her alanda etkisiz hale getirme stratejileri çerçevesinde sürdüreceğiz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz. Aziz ve kahraman milletimizi saygıyla selamlıyoruz.
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