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ABD'den Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama: Savaş sonrasını işaret etti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin konuştu. Rusya ile savaştan sonra Ukrayna’nın NATO’ya katılması konusunda “hiç şüphesi olmadığını” belirten Austin, "Tüm ülkelerin de aynı şeyi söylediğini duyduk." dedi.

Ekleme: 13.07.2023 - 20:22 Güncelleme: 13.07.2023 - 20:23 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama: Savaş sonrasını işaret etti
ABD Savunma Bakanı Austin, CNN'e verdiği mülakatta, Ukrayna'nın NATO'ya katılım başvurusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'nın ittifaka katılımı hakkında, Litvanya'da yapılan NATO Zirvesi'ndeki toplantıya atıfta bulunan Austin, "Bunun olacağından hiç şüphem yok ve odadaki tüm ülkelerin de aynı şeyi söylediğini duyduk." diye konuştu.

Austin, Ukrayna'nın NATO'ya katılmadan önce yargı reformları ve demokrasinin durumu gibi konular dahil olmak üzere birkaç adım atması gerektiğine de dikkati çekti.

ABD'den Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama: Savaş sonrasını işaret etti

"HERKESİN UKRAYNA'NIN İTTİFAKTA OLMASINI İSTEDİĞİNE İNANIYORUM"

Savaşın ne zaman bitebileceği veya bittikten sonra Ukrayna'nın NATO'ya katılımının ne kadar sürebileceği konusunda yorum yapmaktan kaçınan Austin, "Şunu söyleyeceğim, tanık olduğum tüm ülkeler olabildiğince hızlı hareket etmek istiyor. Herkesin Ukrayna'nın ittifakta olmasını istediğine inanıyorum." dedi.

BİDEN SAVAŞTAN SONRA DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Litvanya'nın Vilnius şehrinde dün sona eren NATO Zirvesi sırasında Ukrayna'nın ittifaka katılımı da gündeme gelmiş, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın üyelik için "şu an hazır olmadığını, bunun Rusya ile savaştan sonra değerlendirileceğini" belirtmişti.

Ukrayna, Şubat 2022'de Rusya ile başlayan savaştan sonra NATO üyeliği için resmen başvuruda bulunmuştu.

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