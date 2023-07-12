İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sellerden etkilenen illere 360 milyon 700 bin TL destek gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sel ve su baskınlarından etkilenen 9 ilimize, Bartın, Ordu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Kastamonu, Giresun, Samsun ve Karabük’e AFAD Acil Yardım Ödeneği’nden 360 milyon 700 bin TL gönderildi" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 'Sel ve su baskınlarından etkilenen 9 ilimize, Bartın, Ordu, Zonguldak, Düzce, Bolu, Kastamonu, Giresun, Samsun ve Karabük'e AFAD Acil Yardım Ödeneği'nden 360 milyon 700 Bin TL gönderildi. Zararların tespitine yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Devletimiz bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında. En büyük üzüntümüz selden dolayı Samsun'da 1, Zonguldak'ta 1, Giresun'da 1 olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; acılı ailelerine başsağlığı diliyorum.' açıklamasında bulundu.