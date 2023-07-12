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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi paylaşımı: Kritik kararlar alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 12.07.2023 - 21:22 Güncelleme: 12.07.2023 - 21:24 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi paylaşımı: Kritik kararlar alındı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün başarıyla tamamladığımız Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları, inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz."

Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi paylaşımı: Kritik kararlar alındı
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