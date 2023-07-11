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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Konya’da kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki Sadık Poyraz öldü, 3 kişide yaralandı.

Ekleme: 11.07.2023 - 10:47 Güncelleme: 11.07.2023 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralıKonya – Beyşehir yolu Altınapa Barajı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada Musa Özcan idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbarla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipleri yaptığı kontrolde 81 yaşındaki Sadık Poyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Zakine Poyraz ile Fatoş Özcan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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