  • USD: 26,06 - 26,10
  • EURO: 28,55 - 28,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Niğde’de otomobil yayaya çarptıktan sonra yandı: 3 ölü

Niğde’de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 11.07.2023 - 08:47 Güncelleme: 11.07.2023 - 08:47 / Editör: Ozge Selin
Niğde’de otomobil yayaya çarptıktan sonra yandı: 3 ölüEdinilen bilgiye göre Kaza Bor ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Edanur Çeliktaş'a çarpan otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan aracı söndürürken, araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Niğde’de otomobil yayaya çarptıktan sonra yandı: 3 ölü
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Müjde Ar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP'de de tek adam var
Araçların bakımı yapılmıyor! İBB'ye ait çöp tankeri TEM otoyolunda alevlere teslim oldu
Ekrem İmamoğlu umduğunu bulamadı: Koltuk kavgası sürüyor... Delegeler Kılıçdaroğlu dedi!
Türkiye-İsveç anlaşmasının maddeleri ne? İşte tam liste: Terörle mücadele vurgusu
İstanbullunun sinek çilesi: 'Hiç olmadığı kadar şikayet var'
Ticaret Bakanı Bolat: İkinci el araçta istikrarı kısa sürede piyasada sağlayacağız
Dünya Türkiye'nin kararını konuşuyor: Zirvenin mutlak kahramanı Erdoğan
Üçlü zirvede AB sürecine tam destek: İsveç Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek verecek
Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
Başkan Erdoğan, Joe Biden ile görüşecek
Beyaz Saray: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Ekipler görevde
Başkan Erdoğan’ın AB çıkışı dünyanın gündemine oturdu: Tüm gazetelerde tek manşet! Avrupa Türkiye’ye muhtaç
Soyer yine çark etti! “Yanlış anlaşıldım. Ben hepsi trol saldırısı demedim”
NATO'dan Türkiye'ye AB desteği
İstanbul'da seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun üstünü çizdiler: CHP’ye yakın o isimden şok iddia!
CHP’de kongre sancısı! Alternatif liste çıkardılar saldırıya uğradılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

Meteoroloji uyardı, sıcaklık 40 dereceye çıkıyor

WhatsApp yeni özelliği test ediyor: Anonim olarak iletişim kurulabilecek

WhatsApp yeni özelliği test ediyor: Anonim olarak iletişim kurulabilecek

Bu köyde fotoğraf çekmek yasak: Türkiye'nin gizli hazinesi olarak biliniyor

Bu köyde fotoğraf çekmek yasak: Türkiye'nin gizli hazinesi olarak biliniyor

Suyun dibinde görüntülendi: Oluşumu binlerce yıl sürdü herkes seferber oldu

Suyun dibinde görüntülendi: Oluşumu binlerce yıl sürdü herkes seferber oldu

Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

Twitter'a yepyeni özellik! Dm kutusuna eklenecek

İçindekini duyan görmeye geliyor: Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

İçindekini duyan görmeye geliyor: Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız