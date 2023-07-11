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Gaziantep’te bir haftada 88 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik bir haftada yapılan operasyonlarda toplam 88 kilo 173 gram esrar, 64 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ekleme: 11.07.2023 - 10:19 Güncelleme: 11.07.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep’te bir haftada 88 kilo esrar ele geçirildi
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 04-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda 88 kilo 173 gram esrar, 1 kilo 311 gram metamfetamin (ateş-buz), 395 gram eroin, 85 adet uyuşturucu hap, 64 kök kenevir bitkisi, 58 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.


Operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan 14’ü tutuklanarak cezaevine evine gönderildi. Diğer 101 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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