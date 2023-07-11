Gaziantep’te bir haftada 88 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik bir haftada yapılan operasyonlarda toplam 88 kilo 173 gram esrar, 64 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 04-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda 88 kilo 173 gram esrar, 1 kilo 311 gram metamfetamin (ateş-buz), 395 gram eroin, 85 adet uyuşturucu hap, 64 kök kenevir bitkisi, 58 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.Operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan 14’ü tutuklanarak cezaevine evine gönderildi. Diğer 101 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.