  • USD: 23,43 - 23,47
  • EURO: 25,23 - 25,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerdeki yenilgiden 12 gün sonra ilk kez ekran karşısına çıktı. Seçimi neden kaybettiklerine yönelik kendisine yöneltilen soruya 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üreten Kılıçdaroğlu, kırsaldaki vatandaşların iradesini açıkça küçümsedi. "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş." diye konuştu. CHP yandaşı gazetecilerin "Cevaplarınız tatmin edici değil. 21 yıldır CHP zaten kırda kaybediyor" tepkisiyle karşılaşan, "Hayır efendim, anlatamıyorum galiba." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti
Ekleme: 9.06.2023 - 23:09 Güncelleme: 9.06.2023 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden 12 gün sonra ilk kez kamera karşısına geçti. CHP yandaşı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçimlerde ağır bir yenilgi almadıklarını öne sürüp kendisine oy veren vatandaşlar üzerinden skandal bir ayrımcılığa girişti.

Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi:

Seçimi neden kaybettiklerine yönelik kendisine yöneltilen soruya 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üreten Kılıçdaroğlu, kırsaldaki vatandaşların iradesini açıkça küçümsedi. 'Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı.' diyen Kılıçdaroğlu, 'Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş.' diye konuştu.

'21 yıldır zaten kaybediyorsunuz'

CHP yandaşı gazetecilerin 'Cevaplarınız tatmin edici değil. 21 yıldır CHP zaten kırda kaybediyor' tepkisiyle karşılaşan, 'Hayır efendim, anlatamıyorum galiba. Ayda 500 lira para alıyorlar harcayacakları yer yok.' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Canlı yayında yapay zekaya sordular! LGBT aile yapısını tehdit ediyor mu? Yapay zekadan olay cevap!
Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iftirasına yalanlama
Kılıçdaroğlu'ndan 'anket' itirafı: Kazanacağımızı söylediler biz de inandık
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacak
Namus sözünü yutan CHP'li Eren Erdem'in seçimlerden önceki açıklamaları gündem oldu: Kutu kola bile Erdoğan karşısında kazanıyor
ODTÜ'deki LGBT terörüne polis müdahalesi: 5 gözaltı
İMAMOĞLU İSYAN BAYRAĞI AÇTI
Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevine başladı
Aslı Baykal'dan 'İmamoğlu ve Yavaş' çıkışı: Parti onlara emanet edilmemeli
Cumhuriyet, Beştepe'deki törende dua edilmesinden rahatsız oldu
CHP terör örgütü PKK'yı hatırladı: Özgür Özel 14 Mayıs seçimlerinden sonra ilk kez doğrudan ismini söyledi
CHP’li başkandan kadın esnafa tehdit! CHP’li Foça Belediye Başkanı’nın baskı ve tehdidini ifadesinde anlattı
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Halkla kucaklaştı' diye servis edilen fotoğrafı alay konusu oldu
İYİ Parti'li Uğur Poyraz'dan parti içine manifesto: 'Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik...'
Volkan Demirel’den örnek hareket: Taner Savut’un ailesini unutmadı. Vefasıyla duygulandırdı
CHP yandaşı Atilla Taş 'Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum' diyerek gerçekleri itiraf etti
İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! 'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'
Ağrı'da HDP'li Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve 5 kişi gözaltına alındı
Cinsiyet değişimine 'özendirmeye' ceza! Seray iken Yiğit oldu, 'Herkese tavsiye ediyorum' deyince cezayı yedi
Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Instagram Twitter'a rakip oluyor! İşte yeni uygulamanın detayları

Instagram Twitter'a rakip oluyor! İşte yeni uygulamanın detayları

Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası

Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası

TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak

TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede