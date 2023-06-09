Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi: 'Cevaplarınız tatmin edici değil' denince itiraz etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerdeki yenilgiden 12 gün sonra ilk kez ekran karşısına çıktı. Seçimi neden kaybettiklerine yönelik kendisine yöneltilen soruya 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üreten Kılıçdaroğlu, kırsaldaki vatandaşların iradesini açıkça küçümsedi. "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş." diye konuştu. CHP yandaşı gazetecilerin "Cevaplarınız tatmin edici değil. 21 yıldır CHP zaten kırda kaybediyor" tepkisiyle karşılaşan, "Hayır efendim, anlatamıyorum galiba." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden 12 gün sonra ilk kez kamera karşısına geçti. CHP yandaşı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçimlerde ağır bir yenilgi almadıklarını öne sürüp kendisine oy veren vatandaşlar üzerinden skandal bir ayrımcılığa girişti.Kılıçdaroğlu kırsaldaki vatandaşların iradesini küçümseyip 'kentlerde üstünüz' dedi:Seçimi neden kaybettiklerine yönelik kendisine yöneltilen soruya 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üreten Kılıçdaroğlu, kırsaldaki vatandaşların iradesini açıkça küçümsedi. 'Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı.' diyen Kılıçdaroğlu, 'Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş.' diye konuştu.CHP yandaşı gazetecilerin 'Cevaplarınız tatmin edici değil. 21 yıldır CHP zaten kırda kaybediyor' tepkisiyle karşılaşan, 'Hayır efendim, anlatamıyorum galiba. Ayda 500 lira para alıyorlar harcayacakları yer yok.' ifadelerini kullandı.