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İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! 'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'

8'li koalisyonun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uğradığı başarısızlığın ardından, 'masa dağılacak mı?' sorusu akıllara geldi. İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi.

İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! 'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'
Ekleme: 9.06.2023 - 12:56 Güncelleme: 9.06.2023 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! 'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'
28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8'li koalisyon hüsrana uğradı. Hem 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde hem de 28 Mayıs'taki ikinci turda yenilgiye uğrayan koalisyonun yerel seçimlerde dağılıp dağılmayacağı ise merak konusu oldu. İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması ve sonuçta seçimlerin kaybedilmesi, ittifakın dağılma ihtimalini de güçlendirmişti.

İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! 'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'

ŞARTLI İŞ BİRLİĞİ MESAJI
CHP'nin fonladığı Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi.

İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! 'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'

'HEP BİR TARAFTAN FEDAKARLIK BEKLENMEZ'
Önceki seçimlerde İYİ Parti'nin hiçbir büyükşehir belediyesini talep etmediğini belirten Usta, 'Bu sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir iş birliğiydi.' diyen Usta, 'Ama siyasal partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir.' ifadelerini kullandı.
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İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! 'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'
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