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Yeni İstanbul Valisi Davut Gül göreve başladı

Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığına atanmasının ardından İstanbul Valisi olan Davut Gül, göreve başladı.

Ekleme: 8.06.2023 - 17:42 Güncelleme: 8.06.2023 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Yeni İstanbul Valisi Davut Gül göreve başladı
Yeni kabinede yer bulan ve İçişleri Bakanı olarak atanan Ali Yerlikaya'nın yerine Gaziantep Valisi Davut Gül getirilmişti. Yeni İstanbul Valisi Davut Gül, göreve başladı. Gül'ün göreve başlaması nedeniyle İstanbul Valiliğinde bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.

Burada bir konuşma yapan İstanbul Valisi Gül, Gaziantep'te 4 buçuk yıl istekle, onurla, gururla hizmet ettiğini söyleyerek, 'Gaziantep'te varını paylaşmanın, hayırseverliğin, yardımlaşmanın, hasılı komşusu açken tok yatmamanın ne kadar önemli olduğuna şahit olduk. Gaziantep'te özellikle eğitim kurumları başta olmak üzere ihtiyaç bulunan bütün yatırımlarda hayırseverlerimizin elini taşın altına nasıl koyduğuna şahit olduk.
Gaziantep'te belki de dünyaya örnek olabilecek bir model ile 'Gaziantep Modeli' ile, birlikte iş yapma kültürünün ne kadar önemsendiğine şahit olduk' dedi.

4 buçuk yılın ardından İstanbul'a atandığını söyleyen Vali Gül, 'Bu sebeple Valisi olmaktan gurur duyduğum Gaziantep'ten ayrılıp; Peygamber Efendimizin (S.A.V) hadislerine konu olan, üç imparatorluğa başkentlik yapan, feth edilmesi çağ açıp çağ kapatan, tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle, ticaretiyle dünyanın ve Türkiye'nin en güzel, şehirlerinden biri olan İstanbul'da görevimizi ifa etmek için ziyaret ettiğimiz Eyüp Sultan ve Fatih Sultan Mehmet türbelerini ziyaret ederek 'Bismillah' dedik. Bizleri bu görevlere layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize sağlık sıhhat afiyetler diliyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Başta halef selef olduğumuz içişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere İstanbul'da görev yapan valilerimize hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Bu şehrin daha güvenli ve huzurlu bir şehir olması için gece gündüz çalışmak boynumuzun borcudur'

İstanbul'un daha güvenli ve huzurlu bir şehir olması için gece gündüz çalışmanın boynunun borcu olduğunu belirten Vali Gül, 'Görev süremiz içerisinde şehit yakını ve gazilerimiz, engelli, yaşlı, dul ve yetimlerimize yakın ilgi gösteren bir anlayışla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret göstererek şehrin gelişim dinamiklerine uygun projeler üretmeye çalışacağız. Bütün kamu kurumlarında, vatandaşlarımızın işlemlerini sorunsuz bir şekilde halletmeleri için gerekli ortamı sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmak; istihdam sağlayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan, hasılı bu vatan için taş üstüne taş koyan tüm sanayicilerimizin ve ticaret erbabımızın yolunu açmak önemli önceliklerimizden olacak. Bizler, 'birlikten kuvvet doğar' düsturuna sahip bir kültürün mirasçısıyız. Bu kadim şehirde İstanbullu hemşehrilerimiz için yapılacak ne varsa çekinmeden elini taşın altına koyan herkes değerlidir, önemlidir. Nihayet vizyonumuz adalet, misyonumuz halkımızın huzur ve güvenliği olacaktır. Bunun için yapılması gerekenler yasal sınırlar içinde ve zamanında en etkin şekilde yerine getirilecektir. Görev yapacağımız süre içerisinde farklılıkla zenginlik kabul edip sayın Cumhurbaşkanımız benim büyük sevdam dediği İstanbullulara hizmet edeceğiz' diye konuştu.
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