MSB duyurdu! Avaşin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Göklerin Kartalları, terör inlerini “demirden pençeleri” ile yerle bir etmeye devam ediyor!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.
Göklerin Kartalları, terör inlerini “demirden pençeleri” ile yerle bir etmeye devam ediyor!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.
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