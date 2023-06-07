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Beyaz Gazete
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Diyarbakır'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Ekleme: 7.06.2023 - 21:31 Güncelleme: 7.06.2023 - 21:41 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiSon dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.

Diyarbakır'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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