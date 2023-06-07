Diyarbakır'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ilçe ve yakın çevresinde hissedildiği bildirildi.
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