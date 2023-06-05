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Sosyal medya bunu konuşuyor: CHP’li ABB ekibi rezil oldu!

Ankara’da yaşayan vatandaşlar günlerdir aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle mağdur olmaya devam ediyor. Altyapının yetersiz kalması sebebiyle sokakların göle döndüğü başkente uyarı üstüne uyarı yapılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Belediyenin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacakları paylaşımı yanlışlıkla resmi hesaptan paylaştı. ABB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım gelen tepkiler sonrası apar topar silindi.

Sosyal medya bunu konuşuyor: CHP’li ABB ekibi rezil oldu!
Ekleme: 5.06.2023 - 17:05 Güncelleme: 5.06.2023 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya bunu konuşuyor: CHP’li ABB ekibi rezil oldu!
Başkent Ankara'da etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle sokaklar adeta göle döndü. Günlerdir aralıklarla devam eden yağışlar sebebiyle bazı dereler taşarken birçok bağ ve bahçe su altında kaldı.

Şiddetli yağışlarda zemin katta bulunan pek çok ev su bastı. Altyapının yetersiz kalması sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.

BELEDİYENİN SOSYAL MEDYA EKİBİ HESAPLARI KARIŞTIRDI

AFAD, Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışın akşama kadar devam edeceğini duyurarak vatandaşları uyarırken Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Belediyenin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacakları paylaşımı yanlışlıkla resmi hesaptan paylaştı.

Sosyal medya bunu konuşuyor: CHP’li ABB ekibi rezil oldu!

DİĞER İLLERDEKİ TAŞKINLARIN HABER GÖRSELLERİNİ PAYLAŞTILAR

Yapılan paylaşımda, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan taşkınların haber görsellerine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ne? Kader mi? Afet mi?

Afetten düğün çıkaranlar ses versin."

ABB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım gelen tepkiler sonrası apar topar silindi.

Sosyal medya bunu konuşuyor: CHP’li ABB ekibi rezil oldu!
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