  • USD: 21,15 - 21,18
  • EURO: 22,61 - 22,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

iOS 17 bu akşam tanıtılacak: İşte güncelleme alacak iPhone'lar

iOS 17, bu akşam gerçekleştirilecek WWDC 2023 etkinliğinde resmen tanıtılacak. Sızıntılara göre, güncelleme alacak iPhone modellerini listeledik.

Ekleme: 5.06.2023 - 14:24 Güncelleme: 5.06.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
iOS 17 bu akşam tanıtılacak: İşte güncelleme alacak iPhone'lar
ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.

iOS 17 bu akşam tanıtılacak

Apple, iOS 17'yi bu akşam düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacak. Peki güncellemeyi hangi iPhone'lar alacak?

İki ihtimal var

Gelen ilk iddiaya göre iOS 17, iPhone 8 ve iPhone X için destek vermeyecek.

Başka bir kaynağa göre ise Apple, iOS 16 güncellemesini alan tüm akıllı telefonlara iOS 17 güncellemesi de sunacak.

iOS 17 ile gelecek özellikler

iOS 17, iPhone'ların kilit ekranı, Denetim Merkezi, Uygulama Arşivi ve Apple Müzik uygulamasına yeni özellikler ve değişiklikler kazandıracak. Sızdırılan iOS 17 özellikleri şöyle:

Kilit ekranında yazı tipi boyutunun ayarlanması

Kilit ekranı tasarımlarını iPhone kullanıcılarıyla paylaşma

Kilit ekranında Apple Müzik şarkı sözlerini gösterme

Apple Müzik tasarımında daha sade bir ara yüz

Uygulama Arşivi klasörlerini isimlendirme

Denetim Merkezi tasarım değişiklikleri

El fenerinin parlaklığını istenilen düzeyde ayarlama

iOS 17 güncellemesi alacak iPhone'lar

iPhone 8 - Netleşmedi

iPhone 8 Plus - Netleşmedi

iPhone X - Netleşmedi

iPhone Xr

iPhone Xs

iPhone Xs Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
‘Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim’ demişti… CHP'li Eren Erdem, A Takımı'na girdi!
Seçim dönemi boyunca AK Parti seçmenine hakaretler savuran Bengi Başer kin kusmaya devam ediyor
İçişleri depremzedeleri sokağa atan 3 idareciyi açığa aldı
Borsada 'Şimşek' etkisi: Değer artışı yüzde 3'ü aştı
Gürsel Tekin'den Kemal Kılıçdaroğlu’na seçim tepkisi: 'Hatasını kabul etmeli' dedi ve...
Ankara’yı şimdi de fareler bastı! Vatandaştan tepki yağdı: “CHP pişmanlıktır!”
CHP MYK'nın yeni üyeleri belli oldu
Belçika yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı konuşuyor! Dikkat çeken sözde Ermeni soykırımı detayı…
Seçim sonrası Özgür Özel’den pes dedirten çıkış: Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenlere trol dedi! Akıllara o isimler geldi...
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Aklımızla alay ettiniz!
Amerikan Forbes dergisinden dikkat çeken Hakan Fidan yorumu
Arnavutluk merkezli gazete 'Savaşta devrim yaratan silah' sözleriyle duyurdu: Bayraktar TB2 SİHA alımına onay verildi
Ulaştırma Bakanlığı'nda görev teslimi yapıldı
Enerji Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti
Kırgızistan'da darbe girişimi!
Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Hakan Fidan'dan ilk mesaj: Devletin bütünlüğü, güvenliği, milletin egemenliği…
CHP’de kazan kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Özgür Özel’den: Herkes hesap vermeli, hatasını kabul etmeli…
Külliye'de devir teslim töreni
Seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu PKK elebaşı Karayılan faturayı kesti! 'Farklı bir CHP’li aday olmalıydı
Meteoroloji'den 16 il için uyarı

Meteoroloji'den 16 il için uyarı

Yeni savaş kapıda mı? Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Savaş gemileri karşı karşıya...

Yeni savaş kapıda mı? Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor! Savaş gemileri karşı karşıya...

Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Mayısta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

100 yıl önce soyu tükenmişti: Yeniden ortaya çıktı

100 yıl önce soyu tükenmişti: Yeniden ortaya çıktı

Çocukluk arkadaşları zengin oldu: Ne yapalım dedik ve bu işe başladık!

Çocukluk arkadaşları zengin oldu: Ne yapalım dedik ve bu işe başladık!

iOS 17 bu akşam tanıtılacak: İşte güncelleme alacak iPhone'lar

iOS 17 bu akşam tanıtılacak: İşte güncelleme alacak iPhone'lar