iOS 17 bu akşam tanıtılacak: İşte güncelleme alacak iPhone'lar

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.Apple, iOS 17'yi bu akşam düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacak. Peki güncellemeyi hangi iPhone'lar alacak?Gelen ilk iddiaya göre iOS 17, iPhone 8 ve iPhone X için destek vermeyecek.Başka bir kaynağa göre ise Apple, iOS 16 güncellemesini alan tüm akıllı telefonlara iOS 17 güncellemesi de sunacak.iOS 17, iPhone'ların kilit ekranı, Denetim Merkezi, Uygulama Arşivi ve Apple Müzik uygulamasına yeni özellikler ve değişiklikler kazandıracak. Sızdırılan iOS 17 özellikleri şöyle:Kilit ekranında yazı tipi boyutunun ayarlanmasıKilit ekranı tasarımlarını iPhone kullanıcılarıyla paylaşmaKilit ekranında Apple Müzik şarkı sözlerini göstermeApple Müzik tasarımında daha sade bir ara yüzUygulama Arşivi klasörlerini isimlendirmeDenetim Merkezi tasarım değişiklikleriEl fenerinin parlaklığını istenilen düzeyde ayarlamaiPhone 8 - NetleşmediiPhone 8 Plus - NetleşmediiPhone X - NetleşmediiPhone XriPhone XsiPhone Xs Pro MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone 12 miniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 13 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro Max