CHP MYK'nın yeni üyeleri belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni A Takımı'nı kurdu. Buna göre, seçim hezimeti sonrası istifa eden MYK üyelerinin bazıları görevine devam etti, bir kısmı ise değişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesi ve Kurultayda yeniden aday

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay öncesi istifasını sunan MYK üyelerini topladı. Saat 11.00'de CHP Genel Merkezi'nde başlayan toplantıda Kurultay öncesi değerlendirmeler yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu gibi isimler yine yer aldı. Eren Erdem, sosyal medyanın başına geçti. İşte CHP'nin yeni A Takımı...CHP Genel Merkezi'ne gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu toplama kararı aldı. MYK üyeleri seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu.CHP Parti Meclisi toplantısı da kısa süre önce yapıldı. Toplantıdan, Kurultay sürecinin başlatılması kararı çıktı.Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Mücadeleye devam edeceğim.' diyerek ilk mesajı vermişti. Kurultayda da aday olması beklenen Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.Ahmet Akın – Yerel YönetimlerAylin Yaman – Sosyal PolitikalarAysu Bankoğlu – Tanıtım ve Halkla İlişkilerBülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerDevrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim TeknolojileriEren Erdem – Sosyal Medya YönetimiFaik Öztrak – Ekonomi Politikaları – Parti SözcüsüHasan Efe Uyar – İşçi Sendikaları, STK ve Meslek KuruluşlarıLale Karabıyık – İşveren ÖrgütleriNeslihan Hancıoğlu – Genel SekreterSemra Dinçer – Doğa HaklarıTahsin Tarhan – Yurtdışı ÖrgütlenmeYunus Emre – Bilim, Yönetim ve Kültür PlatformuZeynel Emre – Hukuk ve Seçim İşleri