AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu. Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı için aday olarak gösterildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, salı günü saat 24.00'e kadar Meclis Başkanlığı müracatlarınının devam edeceğini hatırlattı.'MHP İLE BERABER ADAY ÖNERİSİNİ YAPMIŞ BULUNUYORUZ'Güler, Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanlığı adaylığını için müracatta bulunduklarını belirterek şunları kaydetti:'Önümüzdeki 28. yasama dönemi sürecinde Numan Kurtulmuş'un güzel hizetmetler yapması konusunda inancımız tamdır. Cumhur İttifakı ortağı MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile beraber bu aday önerisini yapmış bulunuyoruz.'SEÇİM ÇARŞAMBA GÜNÜMeclis Genel Kurulunda, Çarşamba günü TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. Genel Kurul, Çarşamba saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek.TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.