Türk komandoları Kosova'ya intikal ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun Kosova'ya intikale başladığını bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova'ya intikale başladı" ifadeleri yer aldı.