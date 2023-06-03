WhatsApp'ta büyük değişiklik! 'Klavye' hamlesi...

WABetaInfo bir süre önce blog hesabından yayınladığı haberde Android WhatsApp klavye tasarımının değişeceğini açıklamıştı. Yeni paylaştığı haberle birlikte şimdi tasarımla ilgili farklı detayları da gözler önüne serdi. Yeni klavye tasarımı sayesinde Android WhatsApp kullanıcıları, emoji kategorilerine daha kolay erişecek. Çünkü yeni tasarımla birlikte emoji kategorileri tek satır halinde alt çubukta sıralanacak.Yine alt kısımda yer alan Arama da sol üst köşede yer alarak tamamen ayrılacak ve bu sayede de rahat bir kullanım deneyimi sunacak. Emoji, GIF ve Çıkartma grubu ise Arama'da olduğu gibi üst kısma taşınacak.WhatsApp tüm bunlar dışında emojilerin kullanımını da değiştiriyor. Android WhatsApp kullanıcıları, emojileri artık tamamenaşağıya doğru kaydıracak. Daha öncesinde de emojiler aşağıya doğru kaydırarak kullanılıyordu fakat diğer kategoriler arasında geçiş yapamıyordu. Aşağıya doğru kaydırılan emojiler, kategoriler arasında da geçiş yapabilecek. Fakat bu yeniliklerin kararlı sürüme ne zaman geleceği belli değil.Öte yandan iOS WhatsApp kullanıcıları için de dikkat çekici bir özellik üzerinde çalışılıyor. Bu özelliğe göre WhatsApp'taki emojiler, hareketli hale gelecek. WhatsApp rakibi Telegram'da uzun süredir yer alan bu özellik, kullanıcılar için de eğlenceli bir deneyim sunacak. Bu özelliğin de kullanıma ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.