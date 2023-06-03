Uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdu: Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’ın yemin töreninde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından bir kez daha Türkiye Lideri olarak seçildi. 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen iki turu da açık ara önde bitiren Başkan Erdoğan, bugün gerçekleşecek törende yemin ederek görevine başlayacak.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 'Göreve Başlama Töreni'ne, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin TBMM'de yemin etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene katılacak. 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra meclis başkanı ve bakan düzeyinde temsilcilerin katılacağı göreve başlama töreninin detayları, dünya medyasının da gündemine damga vurdu.Uluslararası ajanslar son dakika olarak duyurdukları yemin töreninin detaylarına yer verirken sayısız kaynak da Başkan Erdoğan'ın yemin törenine gösterilen yoğun ilgiyi mercek altına aldı.ABD gazetesi Washington Post, Başkan Erdoğan'ın yeni dönem için yeniden yemin ederek göreve başlayacağını manşete taşıdı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında tüm gözlerin açıklanacak yeni kabinede olduğunu söyleyen Washington Post, yemin törenine katılımın oldukça geniş çaplı olduğuna yer verdi.ABD'nin en büyük medya kuruluşlarından ABC News da, yemin töreninin ayrıntılarına geniş yer veren kaynaklardan oldu. ABC News haberinde, 'Dünya liderleri ve düzinelerce yabancı devlet adamı törene katılmak üzere Türkiye'ye akın ediyor' ifadelerini kullandı.Reuters haber ajansı tüm dünyaya servis ettiği haberinde açıklanacak kabineye duyulan meraktan söz etti. Kabineye ilginin yoğun olduğunu belirten Reuters, Başkan Erdoğan'ın töreninin tüm ayrıntılarına da yer verdi.Uluslararası yayın yapan France24 kanalı, Başkan Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlaması için geri sayımın devam ettiğini vurguladı. Fransız kanal, yemin töreninin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğine yer verirken dünya siyaset sahnesinin önemli figürlerinin de bu tarihi törende hazır bulunacağına yer verdi.Fransa'nın köklü gazetelerinden Le Figaro, manşete taşıdığı haberinde tüm gözlerin Türkiye'de olduğunu yazdı. Törenin ayrıntılarına yer veren gazete, akşam gerçekleşecek büyük törenin heyecanla beklendiğinin altını çizdi.Rus haber ajansı TASS, Başkan Erdoğan'ın yemin törenine ilginin büyük olduğunu yazdı. TASS haberinde Külliye'deki törene uluslarrası katılımın büyük olduğuna yer verdi.Yunan To Vima gazetesi, dünyanın gözünün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek yemin töreninde olduğunu vurguladı. Kabine'nin merak konusu olduğuna yer veren Yunan gazete, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğindeki duruşunun da altını çizdi.Yunan iEidiseis de, törene akın eden uluslararası siyasi isimlerin varlığını öne çıkardı. Dünya çapında önemli isimlerin Başkan Erdoğan'ın yemin töreninde olmak için Ankara'ya gittiğine yer veren Yunan iEidiseis, törene katılacak 21 devlet başkanının isimlerine de yer verdi.