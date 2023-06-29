Titanik'e dalarken 5 kişiye mezar olan denizaltının parçaları karaya çıkarıldı

OceanGate Expeditions adlı şirketin Titanik enkazına düzenlediği turlarda kullandığı 'Titan' adlı 6.4 metre uzunluğundaki denizaltı dalıştan yaklaşık 2 saat sonra içindeki 5 kişiyle beraber batmıştı.Dünyanın merakla takip ettiği günler süren aramanın ardından Titan'ın enkazına ulaşılırken denizaltıda bulunan 5 kişinin öldüğü açıklandı.ABD ve Kanada Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizaltının enkazına ulaşmak için uzaktan kumandalı araçlarla gerçekleştirilen çalışmaların ardından Titan'a ait bazı parçalara ulaşıldı.Titan denizaltısına ait enkazın ilk parçaları Kanada'nın St. John's limanında toplanmaya başlandı.Vinçlerle Horizon Artctic isimli gemiden indirilen gemi enkazının plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görüldü.Enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının bulunduğu açıklanırken, çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağı kaydedildi.Henüz tamamına ulaşılmayan enkazın, daha sonra nereye götürüleceği ise henüz açıklanmadı.