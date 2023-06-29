Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram diplomasisi: Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan,İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Liderler karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.