CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimde de boynu bükük ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkamayı sürdürüyor. CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı vermişti. CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlenmişti. Geride kalan gün kamera karşısına geçen İmamoğlu, 'Topyekün değişim' vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, 'Önceliğim İstanbul' vurgusu yapıp 'Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem' diye konuştu. 'Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez' diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, 'Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz' ifadelerini kullandı.İmamoğlu ise bu sözlere, 'Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı' ifadeleriyle yanıt verdi.Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Sözcü TV'de sunuculuk yapan CHP yandaşı Fatih Portakal, koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi durumunda CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'in de kazanılamayacağını söyleyen Portakal, 'Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız.' ifadelerini kullandı.Portakal konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:'Eğer Kılıçdaroğlu o koltukta oturmaya devam ederse Mart 2024'deki seçim geldiğinde şöyle bir sonuçla karşılaşma ihtimali büyük. Koltukta oturmaya devam ederse, İmamoğlu İstanbul'da Yavaş Ankara'da oralar bile kaybedilebilir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun peşinden gitmeyecek o kadar çok seçmen var ki. Çünkü o seçmenlerin umudu kırıldı bitti. Kaybetmiş birisinin ardından neden gitsinler, ben gitmem artık.Bakın bunu yazın bir kenara. Aynı ısrara devam edecek olursa güvendikleri 'kale' dedikleri İzmir'de bile Tunç Soyer'in kazamaması söz konusu olabilir. Artık insanlar Kılıçdaroğlu'nda umut görmüyorlar. Görevi bırakması gerekir yol açması gerekir. Ama tahmin etmiyorum. Egosunun da ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz koltuğu bırakmayarak. Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız'