  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, seçimlerde yenilgiye uğrayan ve koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi durumunda CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'in de kazanılamayacağını söyleyen Portakal, "Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız." ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek
Ekleme: 29.06.2023 - 04:41 Güncelleme: 29.06.2023 - 04:49 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimde de boynu bükük ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkamayı sürdürüyor. CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı vermişti. CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlenmişti. Geride kalan gün kamera karşısına geçen İmamoğlu, 'Topyekün değişim' vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.

Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, 'Önceliğim İstanbul' vurgusu yapıp 'Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem' diye konuştu. 'Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez' diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, 'Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise bu sözlere, 'Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı' ifadeleriyle yanıt verdi.

CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu istifa etmezse İzmir de kaybedilecek

Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Sözcü TV'de sunuculuk yapan CHP yandaşı Fatih Portakal, koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi durumunda CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'in de kazanılamayacağını söyleyen Portakal, 'Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız.' ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek

'Egosunun da ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz'

Portakal konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

'Eğer Kılıçdaroğlu o koltukta oturmaya devam ederse Mart 2024'deki seçim geldiğinde şöyle bir sonuçla karşılaşma ihtimali büyük. Koltukta oturmaya devam ederse, İmamoğlu İstanbul'da Yavaş Ankara'da oralar bile kaybedilebilir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun peşinden gitmeyecek o kadar çok seçmen var ki. Çünkü o seçmenlerin umudu kırıldı bitti. Kaybetmiş birisinin ardından neden gitsinler, ben gitmem artık.
Bakın bunu yazın bir kenara. Aynı ısrara devam edecek olursa güvendikleri 'kale' dedikleri İzmir'de bile Tunç Soyer'in kazamaması söz konusu olabilir. Artık insanlar Kılıçdaroğlu'nda umut görmüyorlar. Görevi bırakması gerekir yol açması gerekir. Ama tahmin etmiyorum. Egosunun da ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz koltuğu bırakmayarak. Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız'
CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek
Stoltenberg duyurmuştu: Kritik tarih belli oldu! İsveç NATO’ya alınacak mı?
Bakan Fidan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemini' 'aşağılık bir eylem' olarak nitelendirdi: Lanetliyorum
CHP’de kılıçlar çekildi! Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu’na olay gönderme
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermesine sert tepki: Lanetliyoruz
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
'Hayvanlara işkence etmeyin' diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim
NATO'ya böyle mi girecekler? İsveç'te Kurban Bayramı'nda skandal...
CHP'de koltuk savaşı büyüyor! Bülent Tezcan'dan bir açıklama daha: Böyle devam ederse İstanbul'da gider...
Bakan Fahrettin Koca: Hatay’ımızı yalnız bırakmayacağız
Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı
Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…
'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler
İyi Partili Turhan Çömez'den Merdan Yanardağ'a destek
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'ndan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan
Kurban Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlandı: İşte yurttan bayram manzaraları!
Fransa'da sağlık sistemi çöktü: Hastalar otoparkta tedavi görüyor
Eski Bakan Bülent Akarcalı: 'Erdoğan ülkeyi devrimci bir yaklaşımla yönetti'
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ tepkisi: İhanetin serbestisi olmaz
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni açıklama!

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni açıklama!

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü

WhatsApp Bussiness kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı

WhatsApp Bussiness kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Denizden çıkan hayrete düşürdü: Bunu da gördük .

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Denizden çıkan hayrete düşürdü: Bunu da gördük .

Google devri kapanıyor! ChatGPT artık arama motoru oldu

Google devri kapanıyor! ChatGPT artık arama motoru oldu

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin